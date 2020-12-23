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Теннис. Четверо белорусов примут участие в турнире Australian Open

23 декабря 2020 12:33
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Новости Беларуси. Четверо белорусских теннисистов попали в основную сетку открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 8 по 21 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

WTA и ATP опубликовали календари соревнований на начало 2021 года. Первые пройдут 5 января

Теннис. Четверо белорусов примут участие в турнире Australian Open-1

Из девушек нашу страну представят Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Также есть шанс у Ольги Говорцовой, которая может квалифицироваться через турнир в Дубае, запланированный на январь. В мужской части соревнований значится наш Егор Герасимов, компанию ему может составить Илья Ивашко.  

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Ольга Говорцова # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Фотофакт

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