Теннис. Четверо белорусов примут участие в турнире Australian Open

Новости Беларуси. Четверо белорусских теннисистов попали в основную сетку открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 8 по 21 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из девушек нашу страну представят Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Также есть шанс у Ольги Говорцовой, которая может квалифицироваться через турнир в Дубае, запланированный на январь. В мужской части соревнований значится наш Егор Герасимов, компанию ему может составить Илья Ивашко.