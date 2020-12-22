WTA и ATP опубликовали календари соревнований на начало 2021 года. Первые пройдут 5 января

Теннисисты знают свои планы на начало 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». WTA и ATP опубликовали календари соревнований на первые семь недель следующего года.

Девушки откроют сезон 5 января в Абу-Даби на турнире категории 500. После в Дубае сыграют квалификацию Australian Open. Теннисистки, прошедшие отбор, отправятся в Мельбурн, где пройдут обязательный 14-дневный карантин. До начала Открытого чемпионата Австралии они смогут сыграть еще два турнира категории 500, а уже после сразиться за Большой шлем.