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Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален

14 февраля 2017 14:32
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Новости Беларуси. 12 февраля Дарья Домрачева завоевала серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Эта награда стала первым пьедесталом спортсменки в нынешнем сезоне. В этот же день бронза в той же дисциплине досталась супругу Дарьи – норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену.

За последние 12 лет это первый случай, когда муж и жена становятся призерами чемпионата мира в один день.

В 2004 году Пуаре и его супруга Лив Грет стали победителями гонок с массовым стартом.

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален-1

Фото: Reuters 

В честь этой общей победы Дарья выложила в cвой Instagram снимок, под которым поздравила Уле-Эйнара с победой. Мы решили вспомнить,

что публикуют друг о друге в социальных сетях титулованные биатлонисты.

17 июля стало известно, что пара сыграла свадьбу. На своей странице в Бьорндален выложил их совместное свадебное фото, где Дарья была в белом платье и цветочном венке, а спортсмен в костюме. «Какой прекрасный день!:)» подписал спортсмен фото, которое набрало более 45 тысяч лайков. Такую же фотографию выложила и белорусская биатлонистка на своей странице в Instagram с аналогичной подписью.

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален-4

Фото: OleEinarBjoerndalen

Фото в ее аккаунте набрало более 20 тысяч лайков. В комментариях пользователи искренне радовались за спортсменов и желали им семейного счастья и мудрости в воспитании их будущего ребенка.

Ведь в апреле 2016 года пара объявила о том, что осенью станут родителями малыша. Об этом на пресс-конфеернции сообщил сам Бьорндален и его слова подтвердила Дарья Домрачева на своем сайте.

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален-7


Скриншот с сайта daryadomracheva.by

1 октября 2016 года Дарья Домрачева родила дочку,

которую назвали Ксенией. Биатлонистка выложила фотографию праздничного стола, в подписи к которой благодарила всех за поздравления и отдельно говорила спасибо всем докторам, которые «помогли 1 октября случиться этому чуду». Отец маленькой Ксении разместил у себя на странице аналогичную фотографию, где тоже высказывал всем благодарность за теплые слова.

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален-10

Фото: dadofun

Через две недели после рождения дочери семья порадовала своих подписчиков снимком, где новоиспеченные родители гуляют с коляской. «На вечерней прогулке всей семьёй! Ксения дышит свежим воздухом!:)», – написал Уле-Эйнар, а Дарья добавила «Сладкий Ксюшин сон на свежем воздухе...».

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален-13

Фото: dadofun

Уже в конце осени по социальным сетям обоих спортсменов было видно, что они приступили к активным тренировкам.

Однако находили время и на отдых. На своей странице в Фейсбуке норвежский биатлонист опубликовал фото, где они с Дарьей и своими друзьями готовят ужин. «В конце длинного тренировочного дня, и после того как Ксения уснула, мы вместе с Мистером Ли, Пиппо и Дашулей приготовили китайский ужин. Мистер Ли не только отличный массажист, он ещё и отличный повар!», – подписал снимок спортсмен.

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален-16

Фото: OleEinarBjoerndalen

27 января 2017 года Уле-Эйнар отмечал свой 43 день рождения. В этот же день биатлонист опубликовал у себя на странице поздравление от своей супруги, которое очень его порадовало. На нем на снегу вытоптана фраза «С Днем Рождения» и сердечко.

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален-19

Фото: OleEinarBjoerndalen

12 февраля после двух призовых для семьи гонок оба спортсмена поздравили друг друга еще и постами в социальных сетях.

«Поздравляем тебя, мама! Мы гордимся тобой! ❤❤❤ Ксения и Уле», -

так поздравил с серебряной медалью Дарью Домрачеву ее супруг.

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален-22

Фото: OleEinarBjoerndalen

После победы Уле-Эйнара наша Даша написала: «Супер папа! Великолепный день! Очень горжусь!»

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален-25

Фото: dadofun

После своего призового финиша спортсмен признался норвежской газете Dagbladet, что ему было приятно наблюдать финиш Даши с Ксенией на коленях. Да и его гонка сложилась как нельзя лучше – эта бронза для спортсмена дороже золота. 

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален-28

Фото: dadofun

Дарья Домрачева, биатлонистка:
Удивительный день для всей семьи! Спасибо всем, кто верил! Благодарю всю команду за огромную поддержку! Шаг за шагом идем в правильном направлении.

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт # Уле-Эйнар Бьорндален

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