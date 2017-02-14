Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален

Новости Беларуси. 12 февраля Дарья Домрачева завоевала серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Эта награда стала первым пьедесталом спортсменки в нынешнем сезоне. В этот же день бронза в той же дисциплине досталась супругу Дарьи – норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену. За последние 12 лет это первый случай, когда муж и жена становятся призерами чемпионата мира в один день. В 2004 году Пуаре и его супруга Лив Грет стали победителями гонок с массовым стартом.

Фото: Reuters

В честь этой общей победы Дарья выложила в cвой Instagram снимок, под которым поздравила Уле-Эйнара с победой. Мы решили вспомнить, что публикуют друг о друге в социальных сетях титулованные биатлонисты. 17 июля стало известно, что пара сыграла свадьбу. На своей странице в Бьорндален выложил их совместное свадебное фото, где Дарья была в белом платье и цветочном венке, а спортсмен в костюме. «Какой прекрасный день!:)» подписал спортсмен фото, которое набрало более 45 тысяч лайков. Такую же фотографию выложила и белорусская биатлонистка на своей странице в Instagram с аналогичной подписью.

Фото: OleEinarBjoerndalen

Фото в ее аккаунте набрало более 20 тысяч лайков. В комментариях пользователи искренне радовались за спортсменов и желали им семейного счастья и мудрости в воспитании их будущего ребенка. Ведь в апреле 2016 года пара объявила о том, что осенью станут родителями малыша. Об этом на пресс-конфеернции сообщил сам Бьорндален и его слова подтвердила Дарья Домрачева на своем сайте.



Скриншот с сайта daryadomracheva.by

1 октября 2016 года Дарья Домрачева родила дочку, которую назвали Ксенией. Биатлонистка выложила фотографию праздничного стола, в подписи к которой благодарила всех за поздравления и отдельно говорила спасибо всем докторам, которые «помогли 1 октября случиться этому чуду». Отец маленькой Ксении разместил у себя на странице аналогичную фотографию, где тоже высказывал всем благодарность за теплые слова.

Фото: dadofun

Через две недели после рождения дочери семья порадовала своих подписчиков снимком, где новоиспеченные родители гуляют с коляской. «На вечерней прогулке всей семьёй! Ксения дышит свежим воздухом!:)», – написал Уле-Эйнар, а Дарья добавила «Сладкий Ксюшин сон на свежем воздухе...».

Фото: dadofun

Уже в конце осени по социальным сетям обоих спортсменов было видно, что они приступили к активным тренировкам. Однако находили время и на отдых. На своей странице в Фейсбуке норвежский биатлонист опубликовал фото, где они с Дарьей и своими друзьями готовят ужин. «В конце длинного тренировочного дня, и после того как Ксения уснула, мы вместе с Мистером Ли, Пиппо и Дашулей приготовили китайский ужин. Мистер Ли не только отличный массажист, он ещё и отличный повар!», – подписал снимок спортсмен.

Фото: OleEinarBjoerndalen

27 января 2017 года Уле-Эйнар отмечал свой 43 день рождения. В этот же день биатлонист опубликовал у себя на странице поздравление от своей супруги, которое очень его порадовало. На нем на снегу вытоптана фраза «С Днем Рождения» и сердечко.

Фото: OleEinarBjoerndalen

12 февраля после двух призовых для семьи гонок оба спортсмена поздравили друг друга еще и постами в социальных сетях. «Поздравляем тебя, мама! Мы гордимся тобой! ❤❤❤ Ксения и Уле», - так поздравил с серебряной медалью Дарью Домрачеву ее супруг.

Фото: OleEinarBjoerndalen

После победы Уле-Эйнара наша Даша написала: «Супер папа! Великолепный день! Очень горжусь!»

Фото: dadofun

После своего призового финиша спортсмен признался норвежской газете Dagbladet, что ему было приятно наблюдать финиш Даши с Ксенией на коленях. Да и его гонка сложилась как нельзя лучше – эта бронза для спортсмена дороже золота.

Фото: dadofun