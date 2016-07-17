«Такой приятный день»: Домрачева и Бьорндален сыграли свадьбу

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален узаконили отношения. Об этом стало известно поздно ночью. На своей страничке в социальной сети трехкратная олимпийская чемпионка опубликовала свадебный снимок. Фотографию сопровождает лаконичная подпись: «Такой приятный день!».

Эту новость восторженно встретили поклонники прославленной пары. В социальных сетях они оставляют трогательные записи и пожелания добра новой семье.

Напомним, через несколько месяцев Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален станут родителями. Где появится на свет звездный первенец – в Норвегии или в Беларуси? Здесь подробнее.