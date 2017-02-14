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«Ритм» из Гродно стал чемпионом Беларуси по индорхоккею среди женщин, одержав победы во всех матчах

14 февраля 2017 11:10
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Новости Беларуси. Гродненский «Ритм» праздновал победу в женском чемпионате страны по индорхоккею. В последнем туре подопечные Нины Дашко не оставили сомнений в своем превосходстве. Они выиграли все семь матчей, в том числе и дуэль с главным конкурентом – «Викторией». Смолевичский же клуб потерял очки не только в противостоянии с «Ритмом», но и еще в двух играх. Тем не менее «Виктория» сохранила вторую строчку.

Третье место досталось хоккеисткам «Минска». А «Ритм» стал сильнейшим клубом страны в индорхоккее 22-й раз в своей истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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