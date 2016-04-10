Домрачева и Бьерндален ждут ребенка: где появится на свет звездный первенец – в Норвегии или в Беларуси?

Новости Беларуси. Главная светская новость недели. В минувший вторник стало понятно, кому же все это время адресовала свое знаменитое сердце Дарья Домрачева. Оказывается, норвежскому биатлонисту, а теперь еще и отцу их будущего ребенка Бьорндалену. О том, что самая титулованная биатлонная пара всех времен и народов ждет малыша, сообщил сам Бьерндален на специально созванной пресс-конференции, это же подтвердила на своем персональном сайте и наша Даша, написав «осенью я стану мамой». Конечно, все болельщики держат кулачки или, наверное, те самые сердца. А вот корреспондент программы «Неделя» на СТВ попыталась предположить, где же появится на свет звездный первенец – в Норвегии или в Беларуси?

17 олимпийских медалей на двоих. С такими генами, шутят болельщики, ребёнок родится сразу на лыжах. Одна из самых титулованных спортивных пар в истории на неделе порадовала фанатов всего мира.

Уле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону:

У меня близкие отношения с Дарьей, которые продолжают развиваться. Мы пара и в октябре ждем рождение ребенка. Как видите, мы все очень хорошо спланировали.

Романтические отношения знаменитым биатлонистам приписывали уже несколько лет. Однако пара предпочитала заявлять о себе успехами спортивными, личную жизнь не афишируя.

Слова о самом главном Дарья опубликовала на своем сайте. Поздравления тут же полетели со всего мира.

8-кратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. Непревзойденному норвежцу 42 и он впервые станет отцом. Сам Уле-Эйнар из простой крестьянской семьи, в которой было 5 детей.

Уле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону:

Очень интересно стать отцом. У меня есть большой семейный дом, там бывает много детей. Мы смотрим вперед, и я не могу дождаться! Это будет совершенно новое событие в моей жизни.

Пока же будущим родителям предстоит выбрать, где ребенку появиться на свет. И тут поклонники пары уже делают ставки. Дарья не раз признавалась в особом отношении к белорусской столице.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Что касается любимых мест в городе Минске, то это, конечно, зеленые зоны. Я думаю, все жители Минска такие места ценят, любят, с радостью, с удовольствием прогуливаться с семьями, с детьми.

Да и трудиться на благоустройстве Минска Дарье приходилось. Что символично, участвовала чемпионка и в строительстве 5-го минского роддома.

Впрочем, бывала здесь Герой Беларуси и еще годом раньше. Еще в старом корпусе навещала подругу. Фото на память и автограф Валерий Юрьевич, истинный фанат Даши, хранит как талисман.

Валерий Бугров, заведующий отделением патологии беременности 5-ой клинической больницы Минска:

У нас в больнице многие болеют за Дашу, она же идол в спорте! У каждой женщины свой Эверест в жизни – это материнство.

Новое здание приняло первых пациенток перед Новым годом.

Василий Шостак, заведующий родовым отделением 5-ой клинической больницы Минска:

Этот родильный дом построен и Дашиными руками. Поэтому мы были бы рады видеть Дашу у нас и принять роды.

Мы с вами находимся в индивидуальном родильном зале, где созданы условия для партнерских родов. Поэтому чисто теоритически, вот родильный зал и место для Бьорндалена.

Уют и комфорт. А ребенок с первых минут жизни вместе с мамой – это европейский стандарт.

Надежда Лицкевич:

В обслуживании великолепно, можно сказать, курорт. Надеюсь, что придем за следующим.

Татьяна Микулич:

Столики для пеленания с лампами, с обогревом. Когда ребеночка начинаешь раздевать, он не плачет, он балдеет.

Фотографии нашего роддома мы отправили популярному норвежскому блогеру Карин Виннем. В Интернете у нее десятки тысяч подписчиков, а одной из самых читаемых тем в ее видеоблоге стала «беременность и роды в Норвегии».

Карин Виннем, блогер (Норвегия):

Комната выглядит очень удобной, мне понравились цветы на стенах, обстановка кажется домашней.

На связь с нами Карин выходит со своим вторым малышом. Ему всего 6 недель. На свет он появился как раз в похожей комфортной атмосфере.

Карин Виннем, блогер (Норвегия):

В комнате, очень похожей на обычную спальню с ванной и двуспальной кроватью. Всего несколько часов спустя после родов мы уже могли оставаться с новорожденным ребенком, и это очень здорово!

Партнерские роды, которые пока в новинку для Беларуси, в Норвегии норма.

Карин Виннем, блогер (Норвегия):

Это абсолютно обычно для Норвегии, и я не могу даже представить родов без моего супруга.

Белорусская биатлонистка Ольга Назарова – многодетная мама. Трое детей не помешали многочисленным победам на мировых первенствах по зимнему и летнему биатлону.

Ольга Назарова, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по биатлону, многократная чемпионка мира по летнему биатлону:

Я себя чувствовала спокойно, ребенок рядом, я могу заниматься любимым делом, все у меня хорошо. Я очень рада и за Дашу, и за Уле. Я думаю, это будет еще большей мотивацией. Есть поговорка, что с рождением ребенка Бог дает третью руку, а спортсменам, наверное, еще и четвертую.

Старший сын Кирилл с детства ездил с мамой по сборам. Спортивные гены взяли свое – и сам занимается биатлоном. Пример родителей, конечно, лучшая мотивация.

Кирилл Пермяков:

Конечно, вдохновляет. Мама, папа часто дают мне советы.

Передадутся ли гены золотого биатлонного дуэта, покажет время. Но так много медалей в родительской копилке среди спортивных пар прежде не было. И это не предел: и Домрачева, и Бьорндален пообещали выступить на Олимпиаде-2018.