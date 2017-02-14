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Самый сильный человек мира Леонид Тараненко: Тяжёлая атлетика – это жизнь!

14 февраля 2017 10:43
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Подлинная сила – сочетание не только мышечной, но ещё и духовной и умственной массы. Наш герой – словно из народных сказок о богатырях Леонида Тараненко ещё в детстве прозвали Жаботинским за невероятную силу.

Путь нашего героя в тяжёлую атлетику был тернистым. Леонид Аркадьевич родился в небольшом районном центре Малорита, где каждый тренер мечтал переманить юношу в свой вид спорта.

Самый сильный человек мира Леонид Тараненко: Тяжёлая атлетика – это жизнь!-1

Леониду Аркадьевичу рано пришлось вступит во взрослую жизнь. Он совмещал работу с учёбой. Но и спорт не бросал. Уже тогда он чувствовал, что тяжёлая атлетика станет главной любовью всей его жизни.

Повороты судьбы всегда настигают неожиданно. Так, благодаря участию в Республиканском первенстве добровольного спортивного общества «Урожай» наш герой познакомился со своим основным тренером – Иваном Логвиновичем.

Тот мечтал вырастить олимпийского чемпиона и сразу увидел потенциал в талантливом юноше.

Олимпийский чемпион. Многократный чемпион мира, Европы и СССР. Леонид Тараненко – обладатель 19 мировых рекордов, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Белорусский богатырь до сих пор остаётся самым сильным мужчиной планеты.

Самый сильный человек мира Леонид Тараненко: Тяжёлая атлетика – это жизнь!-4


Однако жизнь непредсказуема. Она подарила нашему герою много, но немало отняла. Тяжёлая болезнь поставила жизнь спортсмена под угрозу. Он справился с испытанием судьбы и вернулся в Большой спорт.

После ухода из Большого спорта Леонид Аркадьевич попробовал себя в качестве тренера женской сборной Индии и воспитал и воспитал чемпионку 2000 года – Карнам Маллесвари.

Самый сильный человек мира Леонид Тараненко: Тяжёлая атлетика – это жизнь!-7


Кстати, хобби у нашего героя тоже спортивное. Белорусский богатырь любит охоту. Словно в спорте, он всегда стремится выйти победителем: будь то соревнование по тяжёлой атлетике, либо погоня за диким зверем.

Нередко он отправляется на охоту с сыном, который, к слову, тоже не равнодушен к спорту.

Жить без «железа» Леонид Тараненко не может. Минимум три раза в неделю после работы он наведывается в спортзал, где всё напоминает о тяжёлой атлетике, большом спорте и уморительных тренировках.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Леонид Тараненко

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