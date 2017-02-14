Самый сильный человек мира Леонид Тараненко: Тяжёлая атлетика – это жизнь!

Подлинная сила – сочетание не только мышечной, но ещё и духовной и умственной массы. Наш герой – словно из народных сказок о богатырях Леонида Тараненко ещё в детстве прозвали Жаботинским за невероятную силу. Путь нашего героя в тяжёлую атлетику был тернистым. Леонид Аркадьевич родился в небольшом районном центре Малорита, где каждый тренер мечтал переманить юношу в свой вид спорта.

Леониду Аркадьевичу рано пришлось вступит во взрослую жизнь. Он совмещал работу с учёбой. Но и спорт не бросал. Уже тогда он чувствовал, что тяжёлая атлетика станет главной любовью всей его жизни.





Повороты судьбы всегда настигают неожиданно. Так, благодаря участию в Республиканском первенстве добровольного спортивного общества «Урожай» наш герой познакомился со своим основным тренером – Иваном Логвиновичем. Тот мечтал вырастить олимпийского чемпиона и сразу увидел потенциал в талантливом юноше. Олимпийский чемпион. Многократный чемпион мира, Европы и СССР. Леонид Тараненко – обладатель 19 мировых рекордов, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Белорусский богатырь до сих пор остаётся самым сильным мужчиной планеты.



Однако жизнь непредсказуема. Она подарила нашему герою много, но немало отняла. Тяжёлая болезнь поставила жизнь спортсмена под угрозу. Он справился с испытанием судьбы и вернулся в Большой спорт.

После ухода из Большого спорта Леонид Аркадьевич попробовал себя в качестве тренера женской сборной Индии и воспитал и воспитал чемпионку 2000 года – Карнам Маллесвари.



Кстати, хобби у нашего героя тоже спортивное. Белорусский богатырь любит охоту. Словно в спорте, он всегда стремится выйти победителем: будь то соревнование по тяжёлой атлетике, либо погоня за диким зверем.