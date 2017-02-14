Антон Кушнир может пропустить домашний этап Кубка мира по фристайлу

Новости Беларуси. Антон Кушнир успешно опробовал олимпийский склон, однако на этом сезон для него может быть завершен. Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Пхенчхане принес нашему спортсмену победу, однако изначально выступление Антона в Корее было под вопросом.

Кушнир выступал на обезболивающих препаратах, но даже это не помешало ему стать лучшим на этапе.

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу (Сочи-2014):

Как показывает практика, не всегда у нас все благосклонно на Олимпийских играх проходит после этого. Поэтому я, если брать корейский старт, не сильно какие-то золотые горы рисую после этого всего. Тут понимаешь, что все бывает по-разному.

Главный старт, разумеется, ждет фристайлистов лишь через год, и сейчас форсировать подготовку и рисковать здоровьем на финише сезона сам спортсмен и тренерский штаб не намерены.

Возможно, Кушнир пропустит и домашний этап Кубка мира.

Остальная сборная планомерно готовится выступить перед родными трибунами, а завершат кубковую программу ночные соревнования в Москве. Точку же в предолимпийском сезоне должно поставить планетарное первенство в Сьерра-Неваде. В 2016 году испанский старт был сорван из-за погоды.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Даже не представляю, какие там условия для соревнований и какой уровень будет проведения этих соревнований. Потому что больше, чем Кубки Европы они еще не проводили, и где-то давно-давно. Сейчас даже не знаю, на каком уровне там подготовка и трассы, и акробатических склонов. Так что будем во многом с листа там выступать.

На Чемпионате мира тренерский штаб планирует выступление Александры Романовской, Антона Кушнира, Максима Густика и Тимофея Гладченко.

Есть шанс проявить себя у Артема Башлакова, если он справится с тройным сальто. К слову, этот элемент в исполнении нашей Саши Романовской может быть выполнен уже на минском этапе Кубка мира. Он пройдет в Раубичах 25 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».