Сразу четыре белорусских теннисиста одержали победы на старте US Open

Четверо играли и все четверо победили. Белорусские теннисисты удачно провели стартовые матчи на турнире наивысшей категории серии «Большого шлема» US Open. В следующий раунд вышли Арина Соболенко, Александра Саснович, Виктория Азаренко и Илья Ивашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первой пропуск во второй круг оформила Соболенко. Она довольно предсказуемо и легко прошла американку Кэтрин Харрисон – 6:1, 6:3. А вот следующая соперница будет посерьезней. Это эстонка Кайя Канепи.

Почин подруги по команде поддержала Александра Саснович. Наша спортсменка проводит едва ли не лучший сезон в карьере. И вылететь на ранней стадии было бы просто непозволительно. К слову, итальянка Элизабетта Коччаретто сопротивлялась несильно и легко дрогнула под напором белоруски. Финальные цифры – 6:2, 6:4.

А вот Виктории Азаренко для выхода во второй круг пришлось изрядно постараться. Это американка Эшли Крюгер навязала сверхактивное сопротивление. Встреча продолжалась час и 49 минут. Первый сет взяла фаворитка – 6:1, во втором ослабила хватку и уступила 4:6, но в решающей партии смогла собраться и довести дело до победы – 6:2.