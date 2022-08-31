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Сразу четыре белорусских теннисиста одержали победы на старте US Open

31 августа 2022 09:18
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Четверо играли и все четверо победили. Белорусские теннисисты удачно провели стартовые матчи на турнире наивысшей категории серии «Большого шлема» US Open. В следующий раунд вышли Арина Соболенко, Александра Саснович, Виктория Азаренко и Илья Ивашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сразу четыре белорусских теннисиста одержали победы на старте US Open-1

Первой пропуск во второй круг оформила Соболенко. Она довольно предсказуемо и легко прошла американку Кэтрин Харрисон – 6:1, 6:3. А вот следующая соперница будет посерьезней. Это эстонка Кайя Канепи.  

Сразу четыре белорусских теннисиста одержали победы на старте US Open-4

Почин подруги по команде поддержала Александра Саснович. Наша спортсменка проводит едва ли не лучший сезон в карьере. И вылететь на ранней стадии было бы просто непозволительно. К слову, итальянка Элизабетта Коччаретто сопротивлялась несильно и легко дрогнула под напором белоруски. Финальные цифры – 6:2, 6:4.  

Сразу четыре белорусских теннисиста одержали победы на старте US Open-7

А вот Виктории Азаренко для выхода во второй круг пришлось изрядно постараться. Это американка Эшли Крюгер навязала сверхактивное сопротивление. Встреча продолжалась час и 49 минут. Первый сет взяла фаворитка – 6:1, во втором ослабила хватку и уступила 4:6, но в решающей партии смогла собраться и довести дело до победы – 6:2.  

Сразу четыре белорусских теннисиста одержали победы на старте US Open-10

Еще больше на корте провел Илья Ивашко. Его дуэль с американцем Сэмом Куэрри растянулась на без малого три часа. Соперники устроили четырехсетовую перестрелку. Наш теннисист не лучшим образом стартовал, однако затем справился с волнением и победил – 4:6, 6:4, 7:6 и 6:3. Дальше его ждет непростое испытание в лице 10-й ракетки планеты – Хумберт Гуркач.  

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Кэтрин Харрисон # Кайя Канепи # Элизабетта Коччаретто # Эшли Крюгер # Сэм Куэрри # Хумберт Гуркач # Фотофакт

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