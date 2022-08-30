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Арина Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису

30 августа 2022 20:26
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Арина Соболенко первой из белорусских теннисисток вступила в борьбу на открытом чемпионате США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперницей Арины была 243-я ракетка мира, американка Кэтрин Харрисон.

Арина Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису-1

Наша теннисистка одержала победу над своей оппоненткой со счетом 6:1, 6:3 и вышла в 1/32 финала. В следующем раунде Соболенко встретится с эстонкой Кайей Канепи.

# Теннис # Арина Соболенко # Кэтрин Харрисон # Кайя Канепи # Александра Саснович # Элизабет Кочаретто # Илья Ивашко # Сэм Куэрри # Эшли Крюгер # Виктория Азаренко # Фотофакт

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