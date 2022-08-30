Арина Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису

Арина Соболенко первой из белорусских теннисисток вступила в борьбу на открытом чемпионате США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперницей Арины была 243-я ракетка мира, американка Кэтрин Харрисон.

Наша теннисистка одержала победу над своей оппоненткой со счетом 6:1, 6:3 и вышла в 1/32 финала. В следующем раунде Соболенко встретится с эстонкой Кайей Канепи.