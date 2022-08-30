«Задача у нас – попасть в плей-офф». Тренер ХК «Динамо-Шинник» о выступлении команды в дивизионе «Серебряный»

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» из Бобруйска будет выступать в дивизионе «Серебряный» Западной конференции МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В свое время клуб был создан в рамках реализации программы поддержки и развития юношеского спорта.

Задачи и цели перед командой все те же – способствовать развитию молодежного хоккея и повышению уровня квалификации каждого игрока. Поскольку «Динамо-Шинник» является фарм-клубом минского «Динамо», руководство обеих команд находится в контакте. И по ходу сезона вполне возможны точечные передвижения игроков.

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Даже если кого-то из наших ребят вызовут на тренировочные сборы, это уже будет для нас показатель. Для каждого пацана в этой команде «Динамо-Минск» – это флагман нашего хоккея. Кого ни спросишь, они только мечтают туда попасть. А побывать в этой раздевалке, окунуться в эту атмосферу – это дорогого стоит. А задача на сезон – в каждой игре выкладываться. Каждый хоккеист, каждый тренер хочет выигрывать, поэтому задача у нас – попасть в плей-офф. В своем дивизионе занять третье место.