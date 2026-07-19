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Новости по тегу #Анна Сола

Анна Сола решила выступить в новом сезоне – узнали про актуальную форму спортсменки
19 июля 2026 18:30

Анна Сола решила выступить в новом сезоне – узнали про актуальную форму спортсменки

Динара Смольская финишировала 6-й в суперспринте на чемпионате России по биатлону
17 марта 2026 18:47

Динара Смольская финишировала 6-й в суперспринте на чемпионате России по биатлону

Анна Сола заняла 4-е место в спринте на чемпионате России по биатлону
14 марта 2026 17:33

Анна Сола заняла 4-е место в спринте на чемпионате России по биатлону

Биатлонисты Кулак и Авсеенко стали чемпионами Беларуси в масс-стартах
24 февраля 2026 17:29

Биатлонисты Кулак и Авсеенко стали чемпионами Беларуси в масс-стартах

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей
23 февраля 2025 09:15

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей

Белорусы завоевали бронзу в смешанной эстафете Кубка сильнейших по биатлону
22 февраля 2025 11:33

Белорусы завоевали бронзу в смешанной эстафете Кубка сильнейших по биатлону

Большой биатлон вернулся в Раубичи. Результаты белорусов
18 февраля 2025 19:19

Большой биатлон вернулся в Раубичи. Результаты белорусов

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?
09 февраля 2025 17:57

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?

«Снежный снайпер» – узнали, как проходит финал турнира по биатлону
07 февраля 2025 11:11

«Снежный снайпер» – узнали, как проходит финал турнира по биатлону

Анна Сола выиграла бронзовую награду спринта 4-го этапа Кубка Содружества по биатлону
17 января 2025 11:51

Анна Сола выиграла бронзовую награду спринта 4-го этапа Кубка Содружества по биатлону

Анна Сола стала победительницей предсезонных соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске
11 ноября 2024 19:25

Анна Сола стала победительницей предсезонных соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске

Отжималась 100 раз в день – белорусская биатлонистка Анна Сола о пути в большой спорт
09 июня 2024 19:07

Отжималась 100 раз в день – белорусская биатлонистка Анна Сола о пути в большой спорт