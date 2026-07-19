Новости по тегу #Анна Сола

Белорусские биатлонисты готовятся к летнему чемпионату Беларуси.
Из квалификации в финал пробились пять белорусских спортсменок.
На двух огневых рубежах наша спортсменка допустила один промах, финишировав 4-й. Отставание от третьей позиции составило призрачные полсекунды.
Бронзовым призером чемпионата Беларуси стал Александр Голяк.
Напоследок организаторы оставили самое интересное – гонку с массовым стартом. Спортсмены не останутся без поддержки.
Нашу страну в гонке представляли две команды. Фаворитом считалась «Беларусь-1». Однако фортуна была не на ее стороне.
Открыли соревновательную программу девушки, где весь пьедестал достался российским биатлонисткам.
В 2025 году на старте соревнований приняли участие более 14 тысяч ребят в трех возрастах. В финал пробились 168. Все они, конечно, прибыли на базу Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».
В первый соревновательный день в программе значился спринт. У каждого возраста – свой километраж, но у всех два огневых рубежа.
Ногами белоруска была привычно быстра.
Данный старт – это традиционная контрольная тренировка российских лыжников и биатлонистов, проводящих в Югре сборы.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33