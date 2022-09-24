Волейболисты «Шахтёра» сыграли против российского «Ярославича»

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» провел второй спарринг против российского «Ярославича». Дружина Бекши готовится к старту нового сезона, а также матчу за Суперкубок Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой игре викторию одержали волейболисты из Солигорска. Но каждый розыгрыш проходил в упорной борьбе. Субботняя дуэль не стала исключением. Хоть поединок и был товарищеским, уступать никто не хотел. Уже в первой партии победитель определялся на больше-меньше. Однако удачливее были гости. «Горняки» смогли выиграть лишь один сет из четырех. Данный результат никого не огорчает. Главное, что команда смогла задействовать как можно больше игроков и во всеоружии подойти к поединку за первый трофей в сезоне.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Хорошая игра. Несмотря на то, что проиграли, все партии были в борьбе, была возможность молодым ребятам поиграть. Это тоже здорово. Соперник хороший. Конечно же, приятно против хорошей команды играть. Хотели всем ребятам дать попробовать перед Суперкубком. Задачи, конечно, побеждать, у нас все задачи – побеждать.