Прыжки на батуте. Белорус Владислав Гончаров победил на Кубке Петра Великого

В Санкт-Петербурге на международном турнире по прыжкам на батуте «Кубок Петра Великого» 24 сентября был насыщенный игровой день, который оказался для нас медальным. Владислав Гончаров стал победителем в индивидуальных прыжках. У Олега Рябцева – бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».