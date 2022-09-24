Прыжки на батуте. Белорус Владислав Гончаров победил на Кубке Петра Великого

В Санкт-Петербурге на международном турнире по прыжкам на батуте «Кубок Петра Великого» 24 сентября был насыщенный игровой день, который оказался для нас медальным. Владислав Гончаров стал победителем в индивидуальных прыжках. У Олега Рябцева – бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В синхронных дисциплинах у белорусов также в активе россыпь наград. У женщин золото завоевал тандем в составе Шалковской и Куйдан. Вторая сумма баллов у Петрени и Бордиловской. У мужчин серебро досталось дуэту Дудоров / Станкевич, а бронза – Гончарову / Рябцеву. Успешно пьедестал штурмовало и наше подрастающее поколение.