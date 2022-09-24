Хоккей. Стали известны результаты трёх матчей ЧБ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею 24 сентября состоялись три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» в гостях взял реванш у лидера турнирной таблицы экстралиги солигорского «Шахтера». Итоговые цифры – 3:2 в пользу «рысей». В первом периоде было заброшено три шайбы, две в ворота хозяев. Во второй 20-минутке «горняки» сравняли. Победитель встречи был выявлен лишь в серии буллитов.