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Хоккей. Стали известны результаты трёх матчей ЧБ

24 сентября 2022 20:06
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею 24 сентября состоялись три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Стали известны результаты трёх матчей ЧБ-1

«Гомель» в гостях взял реванш у лидера турнирной таблицы экстралиги солигорского «Шахтера». Итоговые цифры – 3:2 в пользу «рысей». В первом периоде было заброшено три шайбы, две в ворота хозяев. Во второй 20-минутке «горняки» сравняли. Победитель встречи был выявлен лишь в серии буллитов.

Хоккей. Стали известны результаты трёх матчей ЧБ-4

Результаты всех матчей субботы на ваших экранах. «Юность» обыграла «Динамо-Молодечно», а «Локомотив» разгромил «Лиду».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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