Социальная благотворительная акция «Подари ребенку футбольный мяч» стартовала в Смолевичском районе

Новости Беларуси. «Подари ребенку футбольный мяч». Социальная благотворительная акция стартовала в Смолевичском районе. Общереспубликанский благотворительный марафон по инициативе «Белорусского федерации футбола» проходит второй год.

В 2013 году к проекту подключились представители одного из банков и Министерства образования. Расширили и масштаб акции, охватив не только сельские школы, но и учебные заведения агрогородков и поселков городского типа. В результате футбольные мячи получат более 20 тысяч первоклассников страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для учеников Озерицкослободской средней школы Смолевичского района сегодняшний день стал памятным вдвойне. Подарки вручили во время проведения последнего школьного звонка.

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:

Наша цель в первую очередь – это здоровый образ жизни детей. Но, конечно, когда среди этих 30-40 ребят несколько парней, девчат пойдет в профессиональную секцию, Федерация, конечно, будет это только приветствовать.

Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома:

Каждая сельская школа получила такую возможность. Это тоже замечательно. И впереди лето, и мы знаем, что этот мяч будет использоваться нашими ребятами.

Владимир Подковыров, председатель правления банка:

Только вчера мы были на туровской земле, вручали тоже мячики в двух школах. Вы знаете, я такого еще не видел. Вот, радость детей, которые никогда не видели этого. Мы приняли такое решение, что ежегодно будем проводить эту акцию.