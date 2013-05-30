Прямой эфир

Социальная благотворительная акция «Подари ребенку футбольный мяч» стартовала в Смолевичском районе

30 мая 2013 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Подари ребенку футбольный мяч». Социальная благотворительная акция стартовала в Смолевичском районе. Общереспубликанский благотворительный марафон по инициативе «Белорусского федерации футбола» проходит второй год.

В 2013 году к проекту подключились представители одного из банков и Министерства образования. Расширили и масштаб акции, охватив не только сельские школы, но и учебные заведения агрогородков и поселков городского типа. В результате футбольные мячи получат более 20 тысяч первоклассников страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для учеников Озерицкослободской средней школы Смолевичского района сегодняшний день стал памятным вдвойне. Подарки вручили во время проведения последнего школьного звонка.

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:
Наша цель в первую очередь – это здоровый образ жизни детей. Но, конечно, когда среди этих 30-40 ребят несколько парней, девчат пойдет в профессиональную секцию, Федерация, конечно, будет это только приветствовать.

Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома:
Каждая сельская школа получила такую возможность. Это тоже замечательно. И впереди лето, и мы знаем, что этот мяч будет использоваться нашими ребятами.

Владимир Подковыров, председатель правления банка:
Только вчера мы были на туровской земле, вручали тоже мячики в двух школах. Вы знаете, я такого еще не видел. Вот, радость детей, которые никогда не видели этого. Мы приняли такое решение, что ежегодно будем проводить эту акцию.

# Благотворительная акция # Сергей Румас # Миноблисполком # Благотворительность # Галина Казак # Белорусская федерация футбола

Другие новости рубрики

Все новости
К чемпионату мира по хоккею сотрудники Белоруской железной дороги начнут усиленно изучать английский
28 мая 2013 06:05

К чемпионату мира по хоккею сотрудники Белоруской железной дороги начнут усиленно изучать английский

Во время Чемпионата мира по хоккею - 2014 цены за гостиничные номера не поднимутся выше 10%
27 мая 2013 17:44

Во время Чемпионата мира по хоккею - 2014 цены за гостиничные номера не поднимутся выше 10%

В центре Минска появится отель мирового бренда. 23 мая заложена памятная капсула
23 мая 2013 17:26

В центре Минска появится отель мирового бренда. 23 мая заложена памятная капсула