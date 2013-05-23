В центре Минска появится отель мирового бренда. 23 мая заложена памятная капсула

Новости Беларуси. Новый объект к Чемпионату мира по хоккею. В центре Минска появится четырёхзвездочный отель мирового бренда.

23 мая на месте строительства прошла церемония закладки памятной капсулы в фундамент многофункционального гостиничного комплекса. Его посетители смогут полностью ощутить белорусский комфорт. Помимо номеров здесь предусмотрено размещение бассейна, spa-салона, фитнес-центра, конференц-залов, супермаркета и медицинского центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

Город активно готовится к проведению ЧМ по хоккею 2014 года, и до конца этого года должно быть введено в эксплуатацию порядка 10-11 объектов различной категории, как правило, 3-4 звезд с общим количеством мест размещения порядка 3 тысяч.