Умер Василий Лановой. Ему было 87 лет

Новости России. Актер Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. Трагическую новость сообщила ТАСС супруга народного артиста СССР Ирина Купченко.

Ранее сообщалось, что Василий Семенович был госпитализирован с коронавирусом. Некоторые российские издания писали о том, что «Лановой пережил состояние клинической смерти».

Широкому зрителю Василий Семенович запомнился ролями в фильмах «Алые паруса», «Анна Каренина», «Офицеры» и «Война и мир». Он был не только актером, но и театральным деятелем и педагогом.