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Новости по тегу #Белорусская федерация футбола

Играть на чужом поле больше не придётся! Как изменился городской стадион в Белыничах после реконструкции?
08 сентября 2025 19:00

Играть на чужом поле больше не придётся! Как изменился городской стадион в Белыничах после реконструкции?

После масштабной реконструкции в Белыничах открылся городской стадион
08 сентября 2025 07:43

После масштабной реконструкции в Белыничах открылся городской стадион

Дмитрий Басков провёл встречу с трудовым коллективом ассоциации «Белорусская федерация футбола»
01 августа 2025 19:31

Дмитрий Басков провёл встречу с трудовым коллективом ассоциации «Белорусская федерация футбола»

Евгений Булойчик возглавил Белорусскую федерацию футбола
17 июля 2025 14:10

Евгений Булойчик возглавил Белорусскую федерацию футбола

По факту драки на футбольном поле в Новогрудке возбуждено уголовное дело. Задержан 21-летний минчанин
30 сентября 2013 16:13

По факту драки на футбольном поле в Новогрудке возбуждено уголовное дело. Задержан 21-летний минчанин

Социальная благотворительная акция «Подари ребенку футбольный мяч» стартовала в Смолевичском районе
30 мая 2013 14:05

Социальная благотворительная акция «Подари ребенку футбольный мяч» стартовала в Смолевичском районе