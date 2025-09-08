Новости по тегу #Белорусская федерация футбола

Идеальный газон, современное оборудование и лучшие в мире болельщики. Теперь домашние матчи – только в родном городе.
Атлеты получили качественную площадку с искусственным покрытием, на трибунах увеличилось количество зрительских мест, есть светодиодное табло.
Глава Федерации футбола Беларуси Евгений Булойчик высказал уверенность в том, что будут укрепляться связи и взаимодействия с федерациями других видов спорта, в частности, хоккея, для обмена опытом и дальнейшего усиления позиций спорта в жизни белорусов.
Таков главный итог внеочередной конференции, которая состоялась 17 июля в Минске.
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