Во время Чемпионата мира по хоккею - 2014 цены за гостиничные номера не поднимутся выше 10%

Новости Беларуси. На любой вкус и разные возможности. К Чемпионату мира по хоккею - 2014 в столице будут действовать ограничения на стоимость гостиничных номеров. Во время соревнований цену за проживание нельзя будет увеличить более чем на 10%.

Любителям игры с шайбой комната в зависимости от класса отеля обойдется от 87 тысяч до 3 миллионов рублей. Сегодня средняя стоимость номера в Минске - 625 тысяч. По такому критерию сравнивают гостиницы во всем мире, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома».

Это достаточно высокая стоимость. Она ниже, чем в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, но выше, чем в Праге, Вильнюсе, Риге. Поэтому на время проведения чемпионата мира по хоккею, учитывая негативный опыт ряда стран при организации массовых знаковых мероприятий, когда наблюдался беспрецедентный рост тарифов на проживание в гостиницах, Мингорисполком, официальный туроператор и гостиничная сеть города заключили меморандум о сдерживании роста цен.