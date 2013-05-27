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Во время Чемпионата мира по хоккею - 2014 цены за гостиничные номера не поднимутся выше 10%

27 мая 2013 17:44
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Новости Беларуси. На любой вкус и разные возможности. К Чемпионату мира по хоккею - 2014 в столице будут действовать ограничения на стоимость гостиничных номеров. Во время соревнований цену за проживание нельзя будет увеличить более чем на 10%.

Любителям игры с шайбой комната в зависимости от класса отеля обойдется от 87 тысяч до 3 миллионов рублей.  Сегодня  средняя стоимость номера в Минске -  625 тысяч. По такому критерию сравнивают гостиницы во всем мире, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома».
Это достаточно высокая стоимость. Она ниже, чем в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, но выше, чем в Праге, Вильнюсе, Риге. Поэтому на время проведения чемпионата мира по хоккею, учитывая негативный опыт ряда стран при организации массовых знаковых мероприятий, когда наблюдался беспрецедентный рост тарифов на проживание в гостиницах, Мингорисполком, официальный туроператор и гостиничная сеть города заключили меморандум о сдерживании роста цен.

# Чемпионат мира по хоккею

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