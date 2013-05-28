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К чемпионату мира по хоккею сотрудники Белоруской железной дороги начнут усиленно изучать английский

28 мая 2013 06:05
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Новости Беларуси. Преодолевая языковой барьер. Сотрудники белорусской стальной магистрали в преддверии чемпионата мира по хоккею в 2014 году начнут усиленно изучать английский. Освоить иностранный язык придется дикторам, билетным кассирам, работникам справочных бюро и носильщикам. Сейчас готовятся к изданию специализированные разговорники для персонала, обслуживающего пассажиров на вокзалах и в поездах.

Пиктограммы и текст на некоторых станциях будут на иностранном языке. В ближайшее время модернизируют и информационные табло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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