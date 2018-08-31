Соболенко и Саснович вслед за Азаренко вышли в третий круг US Open

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки Соболенко и Саснович вышли в третий круг US Open. Немного ранее в третий раунд прошла и Виктория Азаренко, а Вера Лапко закончила выступление во втором круге. В матче второго раунда соперницей Александры Саснович (33 WTA) была представительница России Дарья Касаткина (11 WTA). Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Фото: Jimmie48 Photography

В первом сете белоруска довольно легко обыграла россиянку – 6:2, но во втором сете Саснович брала медицинский тайм-аут. Тем не менее, Александра смогла победить с результатом 7:6. В 1/16 финала Саснович сразится с японкой Наоми Осакой (19 WTA). Арине Соболенко (20 WTA) во втором круге противостояла другая россиянка – Вера Звонарёва (133 WTA). Несмотря на разницу в рейтинге, матч вышел напряжённым. Если в первом сете Арина относительно легко смогла взять верх, то во втором Звонарёва держалась до последнего.

Фото: Jimmie48 Photography

К слову, с 2002 до 2012 года Вера занимала высокие позиции, а в 2010 была второй ракеткой мира. Однако в 2012 году у неё была серия травм, среди которых травмы левого бедра и правого плеча. После этого теннисистка стала опускаться в рейтинге. Матч Соболенко и Звонарёвой длился 1 час 41 минуту и завершился со счётом 6:3, 7:6 в пользу белоруски. В следующем раунде Арина встретится с чешкой Петрой Квитовой (5 WTA).

Фото: Jimmie48 Photography

Виктория Азаренко (79 WTA) во втором круге одолела спортсменку из Австралии Дарью Гаврилову (32 WTA). Двухсетовый поединок продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счётом 6:1, 6:2. В третьем круге белоруске будет противостоять прошлогодняя победительница US Open Слоан Стивенс (3 WTA).

Фото: Jimmie48 Photography