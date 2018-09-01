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  • «Понравилась активность детей, их вопросы»: Кушнир, Домрачева, Богданович и Яцевич провели олимпийский урок для юных спортсменов

«Понравилась активность детей, их вопросы»: Кушнир, Домрачева, Богданович и Яцевич провели олимпийский урок для юных спортсменов

01 сентября 2018 18:26
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Новости Беларуси. Далеко не каждый ребенок радуется 1 сентября, но поучиться у таких наставников наверняка захотели бы и взрослые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Понравилась активность детей, их вопросы»: Кушнир, Домрачева, Богданович и Яцевич провели олимпийский урок для юных спортсменов-1

1 сентября известные белорусские спортсмены провели «олимпийский урок» для 46-ти учеников 4-11 классов минских школ. На специалом уроке для юных атлетов побывала Ирина Петыш.

Подробности в видеоматериале.

# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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