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Соболенко вышла в третий круг парного разряда US Open, Азаренко завершила выступление в одиночном

01 сентября 2018 07:56
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Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в третий круг парного разряда US Open. Виктория Азаренко завершила выступление на том же турнире в одиночном разряде.  

В 1/16 финала белоруска Арина Соболенко и Се Шувэй из Тайваня обыграли сербку Нину Стоянович и Фанни Штоллар из Венгрии. Несмотря на довольно серьёзное противостояние соперниц, Соболенко и Шуйвэй смогли победить в двух сетах – 6:4, 7:6.  

Соболенко вышла в третий круг парного разряда US Open, Азаренко завершила выступление в одиночном-1

Фото: Jimmie48 Photography  

Также Арина продолжает борьбу в одиночном разряде US Open. Следующей противницей белоруски станет японка Наоми Осака.  

Соболенко и Саснович вслед за Азаренко вышли в третий круг US Open  

Виктория Азаренко (79 WTA) в третьем круге одиночного разряда уступила Слоан Стивенс (3 WTA). Исход матча был предсказуем. Виктория ещё не полностью вернула себе форму после длительного перерыва, разница в рейтинге видна невооружённым взглядом, а также Азаренко уже дважды проигрывала Стивенс в этом сезоне.  

Соболенко вышла в третий круг парного разряда US Open, Азаренко завершила выступление в одиночном-4

Фото: Jimmie48 Photography  

Матч длился 1 час 47 минут и закончился со счётом 6:3, 6:4 в пользу американки.  

Соболенко вышла в третий круг парного разряда US Open, Азаренко завершила выступление в одиночном-7

Фото: Jimmie48 Photography  

На турнире Виктории ещё предстоит сыграть в парном разряде. В дуэте с Чжань Юнчжань, которая представляет Китайский Тайбэй, белоруска во втором круге сразится с немкой Анной-Леной Грёнефельд и американкой Ракель Атаво.  

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Се Шувэй # Слоан Стивенс

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