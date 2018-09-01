Соболенко вышла в третий круг парного разряда US Open, Азаренко завершила выступление в одиночном

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в третий круг парного разряда US Open. Виктория Азаренко завершила выступление на том же турнире в одиночном разряде.

В 1/16 финала белоруска Арина Соболенко и Се Шувэй из Тайваня обыграли сербку Нину Стоянович и Фанни Штоллар из Венгрии. Несмотря на довольно серьёзное противостояние соперниц, Соболенко и Шуйвэй смогли победить в двух сетах – 6:4, 7:6.