Соболенко вышла в третий круг парного разряда US Open, Азаренко завершила выступление в одиночном
Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в третий круг парного разряда US Open. Виктория Азаренко завершила выступление на том же турнире в одиночном разряде.
В 1/16 финала белоруска Арина Соболенко и Се Шувэй из Тайваня обыграли сербку Нину Стоянович и Фанни Штоллар из Венгрии. Несмотря на довольно серьёзное противостояние соперниц, Соболенко и Шуйвэй смогли победить в двух сетах – 6:4, 7:6.
Фото: Jimmie48 Photography
Также Арина продолжает борьбу в одиночном разряде US Open. Следующей противницей белоруски станет японка Наоми Осака.
Соболенко и Саснович вслед за Азаренко вышли в третий круг US Open
Виктория Азаренко (79 WTA) в третьем круге одиночного разряда уступила Слоан Стивенс (3 WTA). Исход матча был предсказуем. Виктория ещё не полностью вернула себе форму после длительного перерыва, разница в рейтинге видна невооружённым взглядом, а также Азаренко уже дважды проигрывала Стивенс в этом сезоне.
Фото: Jimmie48 Photography
Матч длился 1 час 47 минут и закончился со счётом 6:3, 6:4 в пользу американки.
Фото: Jimmie48 Photography
На турнире Виктории ещё предстоит сыграть в парном разряде. В дуэте с Чжань Юнчжань, которая представляет Китайский Тайбэй, белоруска во втором круге сразится с немкой Анной-Леной Грёнефельд и американкой Ракель Атаво.