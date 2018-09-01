«Футболом особо не пахло, главное было борьбу выиграть»: нападающий «Гомеля» о победе над «Ислочью»

Новости Беларуси. 1 сентября в Минске отношения между собой выясняли «Ислочь» и «Гомель». Как и предполагалась, эта игра не стала зрелищной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но все-таки в начале первого тайма хозяева имели несколько возможностей, чтобы открыть счет, но удача была на стороне «рысей». А вот по истечении получаса игры в штрафной «Ислочи» случился невинный эпизод, который завершился назначением пенальти в ворота хозяев. Роман Волков реализовал удар с 11-метровой отметки – 1:0.