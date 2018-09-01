«Футболом особо не пахло, главное было борьбу выиграть»: нападающий «Гомеля» о победе над «Ислочью»
Новости Беларуси. 1 сентября в Минске отношения между собой выясняли «Ислочь» и «Гомель». Как и предполагалась, эта игра не стала зрелищной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но все-таки в начале первого тайма хозяева имели несколько возможностей, чтобы открыть счет, но удача была на стороне «рысей». А вот по истечении получаса игры в штрафной «Ислочи» случился невинный эпизод, который завершился назначением пенальти в ворота хозяев. Роман Волков реализовал удар с 11-метровой отметки – 1:0.
После неудачи команда Валерия Жуковского имела шансы сравнять цифры на табло, но вратарь «Гомеля» Дмитрий Дударь потрясающе играл в воротах. Во второй тайм «Ислочь» вышла с явным намерением взять свое и как минимум сравнять счет. Но мяч идти в ворота «Гомеля» просто отказывался. «Рыси» смогли выстоять и победить.
Алексей Меркулов, главный тренер ФК «Гомель»:
Напряженная игра. Мы с «Ислочью» находимся рядом в турнирной таблице, поэтому, по сути, матч за 6 очков. Поэтому, может быть, в ущерб какой-то красоте нам необходимо было добиться результата. Выиграли – значит, сделали все правильно.
Роман Волков, нападающий ФК «Гомель»:
Желтых карточек много, фолов много. В этой игре с пенальти удалось нам забить. В принципе, мне кажется, после этого гола мы уже больше по счету стали играть, контролировать ситуацию. Я рад, что мы выдержали до конца и выиграли. В принципе, футболом особо не пахло, главное было борьбу выиграть. Мы выиграли.
Эта победа стала шестой для «Гомеля». В турнирной таблице парни Алексея Меркулова поднялись на девятое место. А вот «Ислочь», которая, к слову, давно не знает побед, опустилась на 12-ю строчку.