Соболенко о семье: «Я очень вас люблю, вы – моя главная мотивация!»
Центральное спортивное событие дня с белоруской в главной роли. Арина Соболенко стала победительницей открытого чемпионата Австралии по теннису. На пути к титулу она установила и несколько личных достижений, в том числе повторила прошлогоднее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С уверенной защитой титула чемпионки Australian Open спортсменку поздравил и Президент Беларуси. Как подчеркнул Александр Лукашенко – эта победа – огромное личное достижение, предмет национальной гордости, прекрасный стимул и пример для тысяч детей по всему миру. О том, как турнир на австралийской земле стал поистине белорусским – проследили наши корреспонденты.
Мельбурн. Первый в сезоне турнир «Большого шлема». Финальный поединок. 20-тысячная арена и миллионы зрителей по всему миру у экранов Наблюдают за триумфом белоруски Арины Соболенко – уже двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии.
Арина Соболенко, двукратная победительница открытого чемпионата Австралии по теннису:
Я никогда раньше не упоминала семью в победных речах, но самом деле должна сказать им огромное спасибо за все, что они сделали. Я очень вас люблю, вы – моя главная мотивация. Все, что я делаю, я делаю только для вас (подробности).
Арина Соболенко повторила достижение еще одной нашей соотечественницы, Виктории Азаренко, которая побеждала на Australian Open в 2012 и 2013 годах. А это в очередной раз доказывает, что белорусская школа тенниса способна вырастить ни одного чемпиона.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Для нашей страны это очередное, хочу подчеркнуть (это важно), достижение. У нас уже две двукратные чемпионки Австралии. Несмотря на все трудности: международные санкции, отстранения. Это, конечно же, хороший пример для того, чтобы молодежь и спортсмены верили в себя и верили в то, что возможно все равно добиваться больших побед.
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