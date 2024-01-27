Соболенко о семье: «Я очень вас люблю, вы – моя главная мотивация!»

Центральное спортивное событие дня с белоруской в главной роли. Арина Соболенко стала победительницей открытого чемпионата Австралии по теннису. На пути к титулу она установила и несколько личных достижений, в том числе повторила прошлогоднее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С уверенной защитой титула чемпионки Australian Open спортсменку поздравил и Президент Беларуси. Как подчеркнул Александр Лукашенко – эта победа – огромное личное достижение, предмет национальной гордости, прекрасный стимул и пример для тысяч детей по всему миру. О том, как турнир на австралийской земле стал поистине белорусским – проследили наши корреспонденты.