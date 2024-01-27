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Шевчук и Кадимагомедов вышли в финалы своих весовых категорий на Кубке Ярыгина по борьбе

27 января 2024 15:40
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На Кубке Ярыгина по борьбе у нас появилась еще как минимум две медали. Алина Шевчук и Магомедхабиб Кадимагомедов вышли в финалы своих весовых категорий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шевчук и Кадимагомедов вышли в финалы своих весовых категорий на Кубке Ярыгина по борьбе-1

Это значит, что спортсмены обеспечили себе минимум по серебру. Александр Гуштын оступился на стадии одной второй, но сохраняет шансы на бронзу. Эти схватки состоятся завтра, 28 января. Вечером будем переживать за Кристину Сазыкину. Она сразится с монголкой Сухэ за золото.

# Борьба # Алина Шевчук # Магомедхабиб Кадимагомедов

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