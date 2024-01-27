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Солигорский «Шахтёр» обыграл ННТУ в матче открытого чемпионата России по баскетболу 3х3

27 января 2024 15:41
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Одна победа и одно поражение – таков итог выступления солигорского «Шахтера» во второй день тандема «Мастер» открытого чемпионата России по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» обыграл ННТУ в матче открытого чемпионата России по баскетболу 3х3-1

В дебютной встрече наши парни не испытали проблем с представителями Тулы и Новгорода, командой ННТУ – 21:13. А вот дальше постигла неудача. Хозяева площадки с минимальной разницей уступили команде «Химки Пауэр» – 15:16.

# Баскетбол

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