«Витебск» нанёс поражение «Динамо» из Молодечно в матче ЧБ по хоккею

В расписании очередного дня чемпионата Беларуси по хоккею значатся три противостояния. «Витебск» уже успел нанести поражение «Динамо» из Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Северяне действовали с позиции силы и весьма в этом преуспели. По ходу дуэли они под чистую переигрывали соперника – 3:0. Однако в заключительном периоде гости сумели отквитать 2 шайбы. Но не более того. «Витебск» забросил в пустые ворота и установил окончательные цифры – 4:2.