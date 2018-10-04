Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки сентября. Её соперницы Осака и Плишкова

Новости Беларуси. Белорусская спортсменка Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки сентября. Её конкурентками выступают Наоми Осака и Каролина Плишкова. Как сообщается на сайте WTA, голосовать можно до 23:59 (по местному времени) 4 октября. Первая претендентка на звание лучшей теннисистки месяца – японка Наоми Осака (6 WTA). После победы на турнире большого шлема US Open в августе 20-летняя девушка стала лучшей теннисисткой месяца и сейчас может получить это звание второй раз подряд.

Фото: instagram.com/naomiosakatennis

Наоми является первой ракеткой своей страны, Осака довела свою серию побед до 10 матчей подряд, но уступила в финале Toray Pan Pacific Open Плишковой – 6:4, 6:4. За неделю японская теннисистка в двух сетах одолела словачку Доминику Цибулкову, чешку Барбору Стрыцову, итальянку Камилу Джорджи. Вторая претендентка на звание лучшей теннисистки сентября – чешка Каролина Плишкова (7 WTA). 26-летняя спортсменка взяла титул на турнире Toray Pan Pacific Open. Путь до финала у Плишковой был трудным, поскольку в первых трёх матчах турнира в Токио Каролине пришлось играть в трёх сетах. Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

Фото: instagram.com/karolinapliskova

«С каждой победой растёт моя уверенность. Я выиграла много сложных матчей против сильных соперниц. И с каждой победой я чувствую себя всё лучше и лучше», – прокомментировала свои результаты чешская теннисистка. Третья и последняя претендентка на звание лучшей теннисистки месяца – белоруска Арина Соболенко (16 WTA). В начале сентября на турнире US Open 20-летняя девушка дошла до 1/8 финала, где уступила будущей победительнице Наоми Осаке.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna