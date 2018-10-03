«Хорошая психологическая обстановка»: Алексей Бага рассказал о подготовке к матчу с ПАОК

Борисовчане в первом туре Лиги Европы обыграли в гостях венгерский «Види» 2:0. Тогда отличились Туомминен и Филипенко. А вот греческий клуб уступил дома фавориту нашей группы «Челси» 0:1. «БАТЭ» к этому поединку подходит во всеоружии.



Бесплатную электричку до Минска пустят для болельщиков БАТЭ после матча Лиги Европы

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):

Подготовка идет полным ходом. Хорошая психологическая обстановка после победы над минским «Динамо». Лазарет, к счастью, не пополнился после этой тяжелой игры нашей: все в строю, все готовятся. Обойма все та же, и опять завтра будет головная боль хорошая: кого оставить вне заявки. Поэтому проблем глобальных нет, и, в общем-то, все по плану идет.