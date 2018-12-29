Соболенко начнёт сезон матчем с немкой Марией, Азаренко сыграет с Уильямс
Новости Беларуси. 30 декабря начинается новый теннисный сезон, так что отдых знаменитых белорусских теннисисток подходит к концу.
Первый турнир Арины Соболенко (13 WTA) пройдёт в Шэньчжэне. Спортсменка посеяна под первым номером, а её противницей в стартовом матче будет немка Татьяна Мария (72 WTA).
«Давайте начнём сезон 2019! Не терпится сыграть мой первый матч», – написала в Instagram Арина.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Для Александры Саснович (30 WTA) сезон начнётся в Брисбене. Оппоненткой белоруски станет победительница квалификационного раунда.
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich
Не откладывает свой старт в новом сезоне и Виктория Азаренко. Теннисистка отправится в Окленд, где столкнётся с сестрой Серены Винус Уильямс (38 WTA).