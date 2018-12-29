Соболенко начнёт сезон матчем с немкой Марией, Азаренко сыграет с Уильямс

Новости Беларуси. 30 декабря начинается новый теннисный сезон, так что отдых знаменитых белорусских теннисисток подходит к концу.

Первый турнир Арины Соболенко (13 WTA) пройдёт в Шэньчжэне. Спортсменка посеяна под первым номером, а её противницей в стартовом матче будет немка Татьяна Мария (72 WTA).

«Давайте начнём сезон 2019! Не терпится сыграть мой первый матч», – написала в Instagram Арина.