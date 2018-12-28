«Динамо» терпит обидное поражение от хоккеистов «Автомобилиста»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает выездное турне в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 декабря зубры гостили в Екатеринбурге у лидера сезона «Автомобилиста».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает выездное турне в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 декабря зубры гостили в Екатеринбурге у лидера сезона «Автомобилиста».
В этом чемпионате команды уже встречались. В Минске в середине ноября «Динамо» потерпело поражение со счетом 0:4. На этот раз зубрам удалось забросить. Именно минчане открыли счет – отличился Андрей Костицын.
Хозяева льда отыгрались еще в первом периоде. А в третьем – хоккеисты «Автомобилиста» забросили еще раз. «Динамо» терпит обидное поражение со счетом 1:2