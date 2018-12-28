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«Динамо» терпит обидное поражение от хоккеистов «Автомобилиста»

28 декабря 2018 18:20
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает выездное турне в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 декабря зубры гостили в Екатеринбурге у лидера сезона «Автомобилиста».

«Динамо» терпит обидное поражение от хоккеистов «Автомобилиста»-1

В этом чемпионате команды уже встречались. В Минске в середине ноября «Динамо» потерпело поражение со счетом 0:4. На этот раз зубрам удалось забросить. Именно минчане открыли счет – отличился Андрей Костицын.

«Динамо» терпит обидное поражение от хоккеистов «Автомобилиста»-4

Хозяева льда отыгрались еще в первом периоде. А в третьем – хоккеисты «Автомобилиста» забросили еще раз. «Динамо» терпит обидное поражение со счетом 1:2

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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