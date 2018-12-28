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В Беларуси выбрали лучших спортсменов 2018 года

28 декабря 2018 18:26
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Новости Беларуси. Названы лауреаты сезона в белорусском спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси выбрали лучших спортсменов 2018 года-1

Лучшей спортсменкой стала олимпийская чемпионка Пхенчхана фристайлистка Анна Гуськова.

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Второе место – у биатлонистки Дарьи Домрачевой, третьей стала пятиборка Анастасия Прокопенко.

В Беларуси выбрали лучших спортсменов 2018 года-4

В топ-10 также вошли Арина Соболенко, Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Надежда Скардино, Владислав Гончаров, Максим Недосеков и Александра Саснович. Николай Козеко назван лучшим тренером, волейбольный клуб «Минчанка» – лучшей игровой командой, а женская биатлонная четверка – лучшей неигровой командой.

# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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