В Беларуси выбрали лучших спортсменов 2018 года

Новости Беларуси. Названы лауреаты сезона в белорусском спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Названы лауреаты сезона в белорусском спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшей спортсменкой стала олимпийская чемпионка Пхенчхана фристайлистка Анна Гуськова.
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Второе место – у биатлонистки Дарьи Домрачевой, третьей стала пятиборка Анастасия Прокопенко.
В топ-10 также вошли Арина Соболенко, Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Надежда Скардино, Владислав Гончаров, Максим Недосеков и Александра Саснович. Николай Козеко назван лучшим тренером, волейбольный клуб «Минчанка» – лучшей игровой командой, а женская биатлонная четверка – лучшей неигровой командой.