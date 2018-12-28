Прямой эфир

В Минске началось строительство павильонов для питания участников II Европейских игр

28 декабря 2018 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подготовка к большому спортивному празднику. В столице начали строительство временных павильонов для питания участников II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Известно, что подкрепиться здесь смогут одновременно более тысячи человек.

В Минске началось строительство павильонов для питания участников II Европейских игр-1

Одноэтажное здание с двумя секциями разместят на улице Чурлёниса в Студенческой деревне. Рабочие уже приступили к выносу коммуникаций существующей жилой застройки.

В Минске началось строительство павильонов для питания участников II Европейских игр-4

Александр Хрещанович, начальник участка филиала СУ–13 ОАО «Стройтрест №4»:
Это будет закрытый павильон, он будет состоять из двух секций, арочное перекрытие, которое будет по 30 метров и длинной 70-80 метров. Большие помещения с хозпостройками внутри. После коммуникаций будет завязка свай, а потом – бетонные работы, плиты, перекрытия.

В Минске началось строительство павильонов для питания участников II Европейских игр-7

Сейчас на стройке работает несколько десятков человек, а вот после новогодних праздников перейдут на круглосуточный режим. Основные строительные работы завершат в апреле-мае, тогда же займутся благоустройством территории.

# Европейские игры # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси выбрали лучших спортсменов 2018 года
28 декабря 2018 18:26

В Беларуси выбрали лучших спортсменов 2018 года

«Динамо» терпит обидное поражение от хоккеистов «Автомобилиста»
28 декабря 2018 18:20

«Динамо» терпит обидное поражение от хоккеистов «Автомобилиста»

Анастасия Веремеенко и Виталий Лютыч признаны лучшими баскетболистами Беларуси
28 декабря 2018 12:18

Анастасия Веремеенко и Виталий Лютыч признаны лучшими баскетболистами Беларуси