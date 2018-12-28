В Минске началось строительство павильонов для питания участников II Европейских игр

Новости Беларуси. Подготовка к большому спортивному празднику. В столице начали строительство временных павильонов для питания участников II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Известно, что подкрепиться здесь смогут одновременно более тысячи человек.

Одноэтажное здание с двумя секциями разместят на улице Чурлёниса в Студенческой деревне. Рабочие уже приступили к выносу коммуникаций существующей жилой застройки.

Александр Хрещанович, начальник участка филиала СУ–13 ОАО «Стройтрест №4»:

Это будет закрытый павильон, он будет состоять из двух секций, арочное перекрытие, которое будет по 30 метров и длинной 70-80 метров. Большие помещения с хозпостройками внутри. После коммуникаций будет завязка свай, а потом – бетонные работы, плиты, перекрытия.