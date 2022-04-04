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Соболенко – лучшая из белорусок. ATP и WTA обновили теннисные рейтинги

04 апреля 2022 19:31
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Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация представили обновленные рейтинги. Смена лидера произошла в туре WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко – лучшая из белорусок. ATP и WTA обновили теннисные рейтинги-1

Ига Швентек впервые в карьере стала первой ракеткой мира. Таким образом, 20-летняя спортсменка установила сразу несколько выдающихся достижений: она стала первой представительницей Польши, возглавившей мировой топ, а также первым игроком, который родился в 2000-х и смог добиться подобного результата.

Соболенко – лучшая из белорусок. ATP и WTA обновили теннисные рейтинги-4

Лучшей из белорусок остается Арина Соболенко – она сохранила за собой пятую позицию. Виктория Азаренко находится на 17-й строчке, Александра Саснович – на 51-й.

Соболенко – лучшая из белорусок. ATP и WTA обновили теннисные рейтинги-7

В мужском одиночном разряде лидирует Новак Джокович. При этом Даниил Медведев, занимающий второе место, по-прежнему дышит ему в затылок. Россиянин сумел сократить разрыв от серба. Теперь он отстает всего на 10 очков. Лучший из наших – Илья Ивашко, он занимает 42-е место. Егор Герасимов – 152-е.

# Теннис # Ига Швёнтек # Новак Джокович # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Даниил Медведев # Егор Герасимов # Фотофакт

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