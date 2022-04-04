Старший тренер сборной Беларуси по биатлону: готовились выступать на Кубке мира и показать очень высокий результат

В завершающей гонке удалось взять серебро. Второй стала мужская эстафетная четверка, в которую вошли Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин и Никита Лобастов. На этом соревновательный год завершен. Теперь есть время на отдых и анализ выступлений.

Олег Рыженков, старший тренер национальной сборной Беларуси по биатлону:

Да, конечно, сезон неоднозначный. К сожалению, не удалось нам реализовать тот потенциал, который у нас был. Потому что, готовясь к Кубку мира, мы прекрасно знали, понимали и видели, что девочки, та же Анна и Динара, были в очень хорошей форме. После Олимпийских игр мы провели учебно-тренировочный сбор, готовились полноценно выступать на Кубке мира и готовы были показать очень высокий результат на этих этапах Кубка мира. Но ситуация так сложилась, что нас вынудили не поехать туда. Конечно, это не очень хорошо, не очень красиво, на мой взгляд. Что дальше? Скажем, до сентября, понятное дело, еще какое-то решение они будут принимать, IBU. Наверное, с руководством федерации будем какие-то моменты обсуждать, с Министерством спорта. Но выступать будем, если что, на российских соревнованиях.