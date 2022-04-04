Хоккей. «Металлург» обыграл «Шахтёр» в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Состоялся пятый матч полуфинальной серии национального хоккейного чемпионата между «Металлургом» и «Шахтером». Поединок проходил в Жлобине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последнее противостояние дружин состоялось 2 апреля и закончилось победой «волков». После этого счет в серии стал 2:2. Команды в каждой встрече показывали яркий, зрелищный и результативный хоккей. 26 шайб – именно столько забросили «Металлург» и «Шахтер» на двоих за четыре встречи.