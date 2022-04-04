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Хоккей. «Металлург» обыграл «Шахтёр» в чемпионате Беларуси

04 апреля 2022 19:22
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Новости Беларуси. Состоялся пятый матч полуфинальной серии национального хоккейного чемпионата между «Металлургом» и «Шахтером». Поединок проходил в Жлобине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Металлург» обыграл «Шахтёр» в чемпионате Беларуси-1

Последнее противостояние дружин состоялось 2 апреля и закончилось победой «волков». После этого счет в серии стал 2:2. Команды в каждой встрече показывали яркий, зрелищный и результативный хоккей. 26 шайб – именно столько забросили «Металлург» и «Шахтер» на двоих за четыре встречи.

Хоккей. «Металлург» обыграл «Шахтёр» в чемпионате Беларуси-4

Дуэль 4 апреля исключением не стала. Хозяева выдали шикарный старт, поразив ворота гостей уже на 4-й и 6-й минутах первого периода. «Горняки» ответили уже во второй 20-минутке. Но все же победа осталась за жлобинскими хоккеистами – 4:1.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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