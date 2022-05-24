«Смотрел только вперёд». Владислав Кравец взял серебро на Кубке Беларуси по гребле

Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ с участием сборной России стартовал 24 мая на Заславском канале в Республиканском центре Олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Алексей Абалмасов: в юном возрасте тренер заявлял меня на соревнования среди мужчин старшего возраста. Читать здесь.

В утренней сессии программы первого дня значились четыре финала. В главном заезде на 500 метров в каноэ-одиночке у мужчин победа досталась олимпийскому призеру Лондона, россиянину Илье Первухину. На аналогичной дистанции в мужской байдарке победил чемпион России Максим Спесивцев. Серебро у нашего Владислава Кравца. Девушки также определяли сильнейших на дистанции в 500 метров. В байдарке наша Ольга Худенко стала второй. В каноэ Ангелина Бардановская завоевала серебро.