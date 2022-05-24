«Смотрел только вперёд». Владислав Кравец взял серебро на Кубке Беларуси по гребле

Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ с участием сборной России стартовал 24 мая на Заславском канале в Республиканском центре Олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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В утренней сессии программы первого дня значились четыре финала. В главном заезде на 500 метров в каноэ-одиночке у мужчин победа досталась олимпийскому призеру Лондона, россиянину Илье Первухину. На аналогичной дистанции в мужской байдарке победил чемпион России Максим Спесивцев. Серебро у нашего Владислава Кравца. Девушки также определяли сильнейших на дистанции в 500 метров. В байдарке наша Ольга Худенко стала второй. В каноэ Ангелина Бардановская завоевала серебро.
Владислав Кравец, серебряный призер турнира (Беларусь):
Приходилось ехать и в предварительные полуфиналы вкладывать все силы, чтобы попасть в финал. Попал в финал. Уже закрыл глаза, смотрел только вперед. Уже все силы вложил, и второе место. Я доволен.
«Вроде, удалось выложиться». Вот что сказал победитель турнира по гребле Максим Спесивцев – подробнее.