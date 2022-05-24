Илья Ивашко обыграл француза на «Ролан Гаррос» и вышел в 1/32 финала

23 мая Илья выиграл первый сет 6:3, и уступал по ходу второго со счетом 1:2. Сильный дождь прервал противостояние – игра возобновилась лишь во вторник. В новом дне во второй партии белорус взял свое – 7:5. Третий сет Илья проиграл практически всухую – 1:6. Однако компенсировал упущенное преимущество в четвертой партии, несмотря на двойное сопротивление – соперника и публики. Бенуа Пэр не смог реализовать тройной сетбол в четвертом сете. Ивашко боролся за каждый розыгрыш и в итоге победил. Следующим оппонентом Ильи станет чилиец Кристиан Гарин.