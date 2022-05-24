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Илья Ивашко обыграл француза на «Ролан Гаррос» и вышел в 1/32 финала

24 мая 2022 18:41
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Новости Беларуси. Илья Ивашко вышел в 1/32 финала «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовый поединок белоруса на открытом чемпионате Франции против хозяина кортов Бенуа Пэра растянулся на два дня.  

Илья Ивашко обыграл француза на «Ролан Гаррос» и вышел в 1/32 финала-1

23 мая Илья выиграл первый сет 6:3, и уступал по ходу второго со счетом 1:2. Сильный дождь прервал противостояние – игра возобновилась лишь во вторник. В новом дне во второй партии белорус взял свое – 7:5. Третий сет Илья проиграл практически всухую – 1:6. Однако компенсировал упущенное преимущество в четвертой партии, несмотря на двойное сопротивление – соперника и публики. Бенуа Пэр не смог реализовать тройной сетбол в четвертом сете. Ивашко боролся за каждый розыгрыш и в итоге победил. Следующим оппонентом Ильи станет чилиец Кристиан Гарин.  

# Теннис # Илья Ивашко # Бенуа Пэр # Кристиан Гарин # Фотофакт

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