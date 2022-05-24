«УВД-Динамо» обыграло ВРЗ во второй встрече. Победителя серии будут определять в Гомеле

Новости Беларуси. «УВД-Динамо» обыграло ВРЗ во втором матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «УВД-Динамо» обыграло ВРЗ во втором матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хозяевам перед родными болельщиками нужна была только победа. Правда, на этот счет у специалистов были серьезные опасения, так как первая игра закончилась проигрышем со счетом 1:5. В первом тайме, как впрочем и во всем поединке, на ведущую роль вышли вратари обеих команд. Они не раз выручали свои коллективы в сложнейших ситуациях. Поэтому стартовые нули на табло в перерыве полностью их заслуга.
Вторая половина получилась более интересной. Вначале отличились гости. Успех принес угловой, после которого забил Матвеенко. Однако гродненцы смогли собраться и выдать двухминутный ударный отрезок, который и принес итоговую победу «УВД-Динамо» – 2:1. Таким образом, счет в серии стал ничейным 1:1. Следующая игра пройдет в Гомеле 27 мая.