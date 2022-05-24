«УВД-Динамо» обыграло ВРЗ во второй встрече. Победителя серии будут определять в Гомеле

Хозяевам перед родными болельщиками нужна была только победа. Правда, на этот счет у специалистов были серьезные опасения, так как первая игра закончилась проигрышем со счетом 1:5. В первом тайме, как впрочем и во всем поединке, на ведущую роль вышли вратари обеих команд. Они не раз выручали свои коллективы в сложнейших ситуациях. Поэтому стартовые нули на табло в перерыве полностью их заслуга.