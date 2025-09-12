Шмидт: Польша рассматривает блокаду Калининграда как рычаг давления на Россию

Григорий Азаренок и Томаш Шмидт в эфире «Соловьев LIVE».

Томаш Шмидт, польский экс-судья:

Блокада Калининграда – это первый шаг в этом направлении, потому что Калининград некоторые страны Евросоюза, в том числе Польша, рассматривают как рычаг давления на Россию. Чтобы наладить изоляцию Калининграда на Балтийском море, чтобы их изолировать и чтобы этим методом навредить России, навредить людям, навредить Калининградской области. Посмотрим, это надо будет наблюдать, что будет дальше. Я думаю, это только один из шагов. Какой там план дальше, будет очень интересно.

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