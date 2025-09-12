Польским властям наплевать на них – Шмидт о гражданах ЕС, направлявшихся в Польшу в ночь на 12 сентября

Григорий Азаренок и Томаш Шмидт в эфире «Соловьев LIVE».

Григорий Азаренок, СТВ:

Томаш, там же были граждане Польши, граждане Евросоюза. Тоже не пустили.

Томаш Шмидт, польский экс-судья:

Не пустили. Наплевать на них польским властям. Я знаю, что пограничники работают так, как им скажет командир. Ну, что им делать? Это просто военная работа, такие правила. Но это виноваты польские власти в целом, что они своих граждан просто как какую-то собаку…

Григорий Азаренок:

И своих граждан как собаку, и в принципе, выглядит это все как такой новый железный занавес, как новая такая демонстрация, что все.

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