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Польским властям наплевать на них – Шмидт о гражданах ЕС, направлявшихся в Польшу в ночь на 12 сентября

12 сентября 2025 18:45
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Польским властям наплевать на них – Шмидт о гражданах ЕС, направлявшихся в Польшу в ночь на 12 сентября-0

Григорий Азаренок и Томаш Шмидт в эфире «Соловьев LIVE».

Григорий Азаренок, СТВ:
Томаш, там же были граждане Польши, граждане Евросоюза. Тоже не пустили.

Томаш Шмидт, польский экс-судья:
Не пустили. Наплевать на них польским властям. Я знаю, что пограничники работают так, как им скажет командир. Ну, что им делать? Это просто военная работа, такие правила. Но это виноваты польские власти в целом, что они своих граждан просто как какую-то собаку…

Григорий Азаренок:
И своих граждан как собаку, и в принципе, выглядит это все как такой новый железный занавес, как новая такая демонстрация, что все.

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# Григорий Азаренок # Международная политика

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