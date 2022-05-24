Алексей Абалмасов: в юном возрасте тренер заявлял меня на соревнования среди мужчин старшего возраста

Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ с участием сборной России стартовал 24 мая на Заславском канале в Республиканском центре Олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Смотрел только вперед». Владислав Кравец взял серебро на Кубке Беларуси по гребле. Читать здесь.

На Кубок Беларуси заявилось 250 гребцов. Прекрасную возможность сразиться с сильнейшими белорусскими и российскими атлетами получили юниоры. Чтобы попасть на взрослый Кубок Беларуси, им пришлось отбираться на турнире «Брестская крепость», который состоялся в начале мая.

Алексей Абалмасов, старший тренер по резерву сборной Беларуси (байдарка):

Я сам тоже, так получалось, что в юном возрасте тренер заявлял меня, в том числе на таких соревнованиях среди мужчин старшего возраста. Тоже был большой опыт. Я понимал, на каком я уровне. Любой старт – это большой опыт. И замена тренировок на недельки две.