Алексей Абалмасов: в юном возрасте тренер заявлял меня на соревнования среди мужчин старшего возраста
Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ с участием сборной России стартовал 24 мая на Заславском канале в Республиканском центре Олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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На Кубок Беларуси заявилось 250 гребцов. Прекрасную возможность сразиться с сильнейшими белорусскими и российскими атлетами получили юниоры. Чтобы попасть на взрослый Кубок Беларуси, им пришлось отбираться на турнире «Брестская крепость», который состоялся в начале мая.
Алексей Абалмасов, старший тренер по резерву сборной Беларуси (байдарка):
Я сам тоже, так получалось, что в юном возрасте тренер заявлял меня, в том числе на таких соревнованиях среди мужчин старшего возраста. Тоже был большой опыт. Я понимал, на каком я уровне. Любой старт – это большой опыт. И замена тренировок на недельки две.
В вечерней сессии представители Беларуси завоевали еще 3 медали. Золото на счету женской байдарки-четверки на дистанции 200 метров, в женской каноэ-двойке на этой же дистанции белоруски взяли серебро и бронзу.
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