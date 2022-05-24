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«Вроде удалось выложиться». Вот что сказал победитель турнира по гребле Максим Спесивцев

24 мая 2022 19:36
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Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ с участием сборной России стартовал 24 мая на Заславском канале в Республиканском центре Олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Абалмасов: в юном возрасте тренер заявлял меня на соревнования среди мужчин старшего возраста. Читать здесь.

«Вроде удалось выложиться». Вот что сказал победитель турнира по гребле Максим Спесивцев-1

Максим Спесивцев, победитель турнира (Россия):
В целом гонки проходят очень быстро. Приходится быстро восстанавливаться. Отдых между заездами всего по часу. Пытались как-то восстановиться. Так, вроде удалось выложиться. Мы тут не первый раз уже. Мы были на Европейских играх тут, и на молодежной Европе я тут был. В целом все отлично.

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# Гребля # Максим Спесивцев # Фотофакт

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