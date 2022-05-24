«Вроде удалось выложиться». Вот что сказал победитель турнира по гребле Максим Спесивцев

Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ с участием сборной России стартовал 24 мая на Заславском канале в Республиканском центре Олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Спесивцев, победитель турнира (Россия):

В целом гонки проходят очень быстро. Приходится быстро восстанавливаться. Отдых между заездами всего по часу. Пытались как-то восстановиться. Так, вроде удалось выложиться. Мы тут не первый раз уже. Мы были на Европейских играх тут, и на молодежной Европе я тут был. В целом все отлично.