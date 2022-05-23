​Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира «Ролан Гаррос»

Новости Беларуси. Виктория Азаренко преодолела барьер первого круга на «Ролан Гаррос». В дебютном раунде основы белоруска сражалась с менее рейтинговой соперницей – румынкой Аной Богдан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша теннисистка уверенно начала первый сет и даже вела – 4:1. Однако оппонентка сумела перехватить инициативу, сравнять счет и выиграть тай-брейк – 9:7. Во второй партии вновь были качели. При счете 3:3 начался дождь, и матч приостановили. После паузы игра возобновилась. Продолжение борьбы было не менее упорным. В итоге во втором сете белоруска дожала румынку, взяв верх на тай-брейке. Третью партию Виктория выиграла довольно спокойно со счетом 6:2.

Во втором круге наша теннисистка встретится с немкой Андреа Петкович.