Григорий Азаренок и Томаш Шмидт в эфире «Соловьев LIVE».

Томаш Шмидт, польский экс-судья:

Я думаю, между администрацией Трампа, между администрацией Президента Лукашенко связь есть. Тут никаких проблем я не вижу. Проблемы есть на польском направлении, на направлении шире, Брюссель. Но это проблемы, сделанные через страны, которые хотят не только продолжения конфликта в Украине, хотят просто войны.

Какие есть внутренние проблемы? Нужна война. Посмотрим, как началась Вторая мировая война. С внутренних проблем в Германии она началась. Там развивался фашизм, закончилось войной. Теперь у нас такая отмена фашизма в Украине. Но там, прежде всего, бандеризм, можно сказать. Идеология та же самая. Самые враги для них.

Кого бандеровцы ненавидят? Поляков, русских и белорусов. Мы все вместе, там нас бы урезали. Это очевидно. Есть большая угроза, потому что некоторые политики думают, что эта война будет только конвенциональная. А количество оружия НАТО, количество военных НАТО позволяют такую войну не большим масштабом, только чтобы указать людям, что внутренние проблемы, что жизнь пошла вниз, все дорого, уже не так легко заработать – это неважно. Важно, что есть мир, что бомбы им на голову не летят. Это политика просто. Каждый политик хочет быть у власти. На Западе так работает. И сделает все, чтобы власть была у него в руках.

Как это происходит? Посмотрим на Францию, что там на улицах было. В некоторых странах пошли вверх партии, которые за договор с Западом, с Востоком, чтобы страны между собой сотрудничали.

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