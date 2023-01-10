Смольский, Прокопенко и Байков стали лауреатами премии «Беларускі спартыўны Алімп»

Награды получили те, кто сумел подняться на вершину спортивного мастерства и подтвердил свой уровень медалями на важнейших стартах. За активную деятельность по продвижению физической культуры и спорта были отмечены: серебряный призер Пекина биатлонист Антон Смольский, титулованная пятиборка Анастасия Прокопенко и заслуженный тренер Виктор Байков. Александр Лукашенко отметил, что премии станут не только ярким результатом 2022 года, но и стимулом для новых достижений и побед во имя процветания любимой Беларуси.

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