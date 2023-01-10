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Смольский, Прокопенко и Байков стали лауреатами премии «Беларускі спартыўны Алімп»

10 января 2023 19:23
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики состоялась церемония вручения специальной премии «Беларускі спартыўны Алімп» 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Смольский, Прокопенко и Байков стали лауреатами премии «Беларускі спартыўны Алімп»-1

Награды получили те, кто сумел подняться на вершину спортивного мастерства и подтвердил свой уровень медалями на важнейших стартах. За активную деятельность по продвижению физической культуры и спорта были отмечены: серебряный призер Пекина биатлонист Антон Смольский, титулованная пятиборка Анастасия Прокопенко и заслуженный тренер Виктор Байков. Александр Лукашенко отметил, что премии станут не только ярким результатом 2022 года, но и стимулом для новых достижений и побед во имя процветания любимой Беларуси.

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# Белорусские спортсмены # Антон Смольский # Анастасия Прокопенко # Виктор Байков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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