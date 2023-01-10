НХЛ. Егор Шарангович переведён во второе звено «Нью-Джерси»

Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович переведен во второе звено «Девилз». Тренерский штаб дружины решил дать возможность нашему нападающему проявить себя именно в атаке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Партнерами по льду будут Джек Хьюз и Доусон Мерсер. До этого, напомним, Шарангович действовал в четвертом сочетании. А основными функциями его были разрушение и сдерживание. На данный момент белорус сыграл 40 матчей, в которых набрал 17 очков.