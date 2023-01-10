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НХЛ. Егор Шарангович переведён во второе звено «Нью-Джерси»

10 января 2023 12:01
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Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович переведен во второе звено «Девилз». Тренерский штаб дружины решил дать возможность нашему нападающему проявить себя именно в атаке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Егор Шарангович переведён во второе звено «Нью-Джерси»-1

Партнерами по льду будут Джек Хьюз и Доусон Мерсер. До этого, напомним, Шарангович действовал в четвертом сочетании. А основными функциями его были разрушение и сдерживание. На данный момент белорус сыграл 40 матчей, в которых набрал 17 очков.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Джек Хьюз # Доусон Мерсер # Фотофакт

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