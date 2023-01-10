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Алина Зайцева о победе в первенстве Беларуси по биатлону: «Два дня подряд быть первой – это классно»

10 января 2023 14:52
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Новости Беларуси. В Раубичах завершился второй соревновательный день первенства Беларуси по биатлону. На этот раз юниоры определяли сильнейших в гонках преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Зайцева о победе в первенстве Беларуси по биатлону: «Два дня подряд быть первой – это классно»-1

Среди парней равных не было Андрею Гаврошу из Гродненской области. В его пассиве два штрафных круга. Для спортсмена это уже вторая медаль на турнире. В спринте он стал серебряным призером. В гонке среди девушек золотой дубль оформила представительница Витебской области Алина Зайцева. Благодаря уверенному выступлению в спринте ее отрыв от ближайшей преследовательницы составлял более 50 секунд. В пасьюте девушка допустила три промаха, но они не помешали ей вновь возглавить финальный протокол.

Алина Зайцева о победе в первенстве Беларуси по биатлону: «Два дня подряд быть первой – это классно»-4

Алина Зайцева, победительница первенства Беларуси по биатлону:
Суперски! Два дня подряд быть первой – это классно! Настроилась на последний рубеж, знала, что если я стрельну ноль, то я смогу победить.

Алина Зайцева о победе в первенстве Беларуси по биатлону: «Два дня подряд быть первой – это классно»-7

Соревнования завершатся в воскресенье, 15 января. В этот день юниоры разыграют медали гонки с массовым стартом.

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# Биатлон # Алина Зайцева # Андрей Гаврош # Фотофакт

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