Алина Зайцева о победе в первенстве Беларуси по биатлону: «Два дня подряд быть первой – это классно»

Новости Беларуси. В Раубичах завершился второй соревновательный день первенства Беларуси по биатлону. На этот раз юниоры определяли сильнейших в гонках преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди парней равных не было Андрею Гаврошу из Гродненской области. В его пассиве два штрафных круга. Для спортсмена это уже вторая медаль на турнире. В спринте он стал серебряным призером. В гонке среди девушек золотой дубль оформила представительница Витебской области Алина Зайцева. Благодаря уверенному выступлению в спринте ее отрыв от ближайшей преследовательницы составлял более 50 секунд. В пасьюте девушка допустила три промаха, но они не помешали ей вновь возглавить финальный протокол.

Алина Зайцева, победительница первенства Беларуси по биатлону:

Суперски! Два дня подряд быть первой – это классно! Настроилась на последний рубеж, знала, что если я стрельну ноль, то я смогу победить.